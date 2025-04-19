عبد الله رمضان: نصيحة والدي وراء الهدف العالمي

كشف عبد الله رمضان، لاعب الجزيرة، عن الرسالة التي أرسلها له والده قبل المباراة، والتي كان لها مفعول السحر في الهدف العالمي الذي سجله في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل عبد الله رمضان الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 18 من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة، ويُعد الهدف الذي سجله من أبعد مسافة في نهائيات كأس رابطة المحترفين.

وقال رمضان في تصريحاته عقب اللقاء عن الهدف: "قبل المباراة أرسل لي والدي رسالة وأخبرني بأن أسدد بمجرد استلام الكرة ومن أي مسافة في الملعب، وهو ما حدث بالفعل، وعندما استلمت الكرة، سددت بقوة، وحالفني التوفيق في أن تسكن الكرة الشباك بهذا الشكل".

وحصل عبد الله رمضان على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأضاف: "أُهدي الفوز والهدف لأبي وأمي، وأحمد الله على الفوز باللقب مع الفريق، فقد كان الموسم صعباً بالنسبة لنا، ولم تساعدنا الإصابات، وبعد الخروج من كأس رئيس الدولة، تعاهد اللاعبون على ضرورة الخروج من الموسم ببطولة".

وكشف رمضان أن أغلى أهدافه جاءت في مرمى شباب الأهلي، إذ سبق أن أحرز هدفاً في كأس السوبر الإماراتي، ثم الهدف الثاني في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على استاد هزاع بن زايد.