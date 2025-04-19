وفاة الدولي الكرواتي السابق بوكريفاتش في حادث سيارة عن عمر 39 عاماً

أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، اليوم السبت، وفاة نيكولا بوكريفاتش، لاعب منتخب كرواتيا السابق، في حادث سيارة عن عمر يناهز 39 عاما.

وفقا لتقارير إعلامية، كان بوكريفاتش عائدًا من حصة تدريبية مع زملائه عندما تعرضوا للحادث في كارلوفاتش، على بُعد حوالي 50 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة الكرواتية زغرب.

وقدم ماريجان كوستيتش، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، تعازيه الحارة لعائلة بوكريفاتش، حيث قال "كان نيكولا لاعب كرة قدم رائعا، عاش اللعبة حتى آخر لحظة. أظهر شجاعة لا تصدق في معركته مع المرض".

كان نيكولا خضع في وقت سابق للعلاج من سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين.

وخاض بوكريفاتش 15 مباراة مع المنتخب الكرواتي، وشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2008)، وخلال مسيرته الكروية، لعب مع أندية دينامو زغرب الكرواتي، وموناكو الفرنسي، وريد بول سالزبورغ النمساوي.

وفي عام 2015، أنهى بوكريفاتش مشواره الاحترافي بسبب مرضه، لكنه واصل اللعب في مسابقات أخرى مع مجموعة من الأندية.