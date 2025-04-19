لماذا يخشى غوارديولا خسارة فرصة التعاقدات الصيفية؟

يخشى بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، من أن يخسر فريقه فرصه في التعاقدات الصيفية إذا فشل في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل.

وعقب تتويجه بالنسخ الأربع الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة غير مسبوقة من الهيمنة المحلية، يهدف مانشستر سيتي هذا الموسم لمواصلة تواجده بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وتعافى مانشستر سيتي من نهايته السيئة عام 2024، ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا، المؤهل لدوري الأبطال، لكن أمامه الكثير ليفعله في صراعه على التأهل للبطولة القارية، وهو ما قد يؤثر على اللاعبين الذين سيضمهم هذا الصيف.

وقال غوارديولا: "يعتمد الأمر على اللاعبين الذين نريدهم، وما إذا كان لديهم خيار واحد فقط. إذا كان لديهم العديد من البدائل، فأنا متأكد من أن اللاعبين سوف يتجهون للفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا، بالطبع".

وعندما سُئل عما إذا كان لدى مانشستر سيتي قوائم مختلفة من التعاقدات لتحديد صفقاته حال تأهله لدوري الأبطال، قال المدرب: "لا. في المحادثات مع النادي، لم يكن لدى الإدارة قائمة لدوري الأبطال وقائمة أخرى لمعركة الهبوط".

وأوضح المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "ربما ينضم لاعبون إلينا تحت أي ظرف، وهناك آخرون يقولون إنهم لا يريدون الرحيل بسبب عدم المشاركة في دوري الأبطال. لا أعلم. لم أتحدث مع لاعبا محتملا للموسم القادم، لذا لا أعلم".

إلى جانب تأثيره على الوافدين الجدد، ربما يدفع الغياب عن دوري الأبطال بعض اللاعبين للتفكير في الانتقال لأندية أخرى.

لكن هذا الاحتمال ليس في ذهن غوارديولا، الذي ينصب تركيزه حاليا على مباراة الفريق مع مضيفه إيفرتون، في وقت لاحق من اليوم السبت، والتي يعقبها لقاء آخر بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه ضد أستون فيلا، قبل خوض قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل ضد نوتنغهام فورست.

وأكد مدرب سيتي: "لدى اللاعبون عقود. باستثناء كيفن (دي بروين)، جميع العناصر الأخرى لديها عقود. النادي والإدارة يقرران الأفضل. الإدارة تخطط لما يجب عليهم القيام به خلف الكواليس، لكنني قلق بشأن هذه المباريات الست المتبقية لنا ببطولة الدوري وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي".

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا "بعد نهاية المسابقات المحلية، سوف نحصل على راحة لمدة 10 أيام، ويبدأ الفريق مجددًا في الخامس من يونيو القادم، الاستعداد للمشاركة بكأس العالم للأندية، قبل 7 أيام فقط من السفر للولايات المتحدة التي تستضيف البطولة".

يذكر أن مانشستر سيتي يتواجد في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات للمونديال برفقة الوداد البيضاوي المغربي والعين الإماراتي ويوفنتوس الإيطالي.