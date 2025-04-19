أرتيتا: الفوز على ريال مدريد يعزز جاذبية أرسنال في فترة الانتقالات

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن فوز فريقه الكبير على ريال مدريد وتأهله إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة منذ عام 2009 يمكن أن يعزز جاذبية النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

فاز أرسنال على العملاق الإسباني ريال مدريد في مباراتي دور الثمانية بمجموع 5-1 وتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان بطل فرنسا في قبل النهائي يوم 29 أبريل.

كان أرتيتا حريصا على التعاقد مع مهاجم منذ يناير رغم أن أداء قلب الهجوم البديل ميكيل ميرينو كان مثيرا للإعجاب. وارتبط اسم أرسنال حتى الآن بفيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج وبنجامين سيسكو لاعب رازان بال شبورت لايبزيج ونيكو وليامز لاعب أتلتيك بيلباو.

وقال أرتيتا للصحفيين "ربما يكون هذا عاملا آخر، لكننا محظوظون للغاية لأننا فريق لكرة القدم (بهذا الحجم) لدرجة أننا في كل مرة نتحدث فيها مع لاعبين نجد أنهم يرغبون في الانضمام إلينا".

وأضاف "(لكن) هذا على الأرجح شيء يمكن أن يخلق المزيد من الحماس والثقة، وحقيقة أنني أود أن أكون جزءا من هذه الليالي الآن لأن الفريق في وضع جيد. بشكل عام، نحن مستعدون وأقوياء ويمكننا استقطاب أي لاعب".

وألمح أرتيتا أيضا إلى أن موسم المهاجم كاي هافرتس قد لا ينتهي وذلك بعد شهرين فقط من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال "قبل النهائي؟ أعتقد أنه قريب جدا. لكن لو اضطررت للمراهنة عليه قبل الموعد المتوقع، سأقول نعم".

وأضاف "بالنظر إلى طريقة تدريبه اليومية في تلك الصالة الرياضية، لا أعتقد أنه يمكن إبعاده لفترة أطول".