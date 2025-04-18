4 مباريات «كسر عظم» في افتتاح الأسبوع 24 من دوري الأولى

الظفرة «الجريح» يستقبل الفجيرة «المرتاح» ويونايتد يسعى لإحباط مفاجآت غلف يونايتد

الفوز شعار غلف اف سي «الأخير» أمام الذيد وقمة «جماهيرية» الأحد بين العربي والنواخذة



تدخل منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، المقررة اليوم وغداً مرحلة حساسة ومصيرية اعتباراً من مباريات اليوم ضمن الجولة 24، حيث تشهد 4 مباريات ستكون بمثابة «كسر عظم» للفرق الباحثة عن حجز إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، وللفرق التي تبحث عن طوق نجاة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية «المظاليم» وتقام المباريات عند الساعة الخامسة و55 دقيقة مساء.

وتتجه الأنظار اليوم نحو ملعب الظفرة الذي يستقبل فيه صاحب الأرض ومتصدر ترتيب المسابقة برصيد 44 نقطة ضيفه الفجيرة الخامس برصيد 38 نقطة والذي غاب عن مواجهات الأسبوعين الماضيين بسبب الراحة الأسبوعية والإجبارية ويبحث كل فريق عن النقاط الثلاث، حيث يتطلع الفجيرة لاستغلال حالة عدم التوازن التي يمر بها فارس الظفرة الذي خسر مباراته في الجولة الماضية أمام غلف يونايتد بهدف، فضلاً عن تعادله سلبياً في مباراتين قبلها أمام الجزيرة الحمراء والحمرية ليخسر 7 نقاط من مجموع 9 نقاط كانت متاحة أمام الفريق، ولذلك يدخل الجهاز الفني لفريق الظفرة مباراة اليوم بشعار الفوز دون غيره لأجل استعادة التوازن وتوسيع الفارق في الصدارة، لكن المهمة لن تكون سهلة على الظفرة، وذلك بسبب سعي الفجيرة «المرتاح» لأكثر من 30 يوماً لتحقيق الفوز واستعادة وصافة الترتيب من جاره دبا الفجيرة، وانتهى لقاء الفريقين في الدور الأول على وقع التعادل.

هدف

وفي مباراة ثانية لا تقل أهمية عن سابقتها يسعى فريق يونايتد المتطور وصاحب المركز الثالث مناصفة مع العربي برصيد 39 نقطة إلى تحقيق فوزه الرابع على التوالي وذلك عندما يستقبل ضيفه غلف يونايتد الذي تجاوز الظفرة في المباراة السابقة في مفاجأة من العيار الثقيل، ويحتل غلف يونايتد المركز 11 برصيد 19 نقطة وابتعد بفوزه السابق خطوة مهمة من مناطق قاع الترتيب.

وعلى أرضية ملعب الذيد يتعين على فريق غلف اف سي صاحب المركز الأخير بسبع نقاط تحقيق الانتصار والعودة بالعلامة الكاملة وذلك لمغادرة مركزه الحالي والذي ظل قابعاً فيه لعدد كبير من الجولات الماضية، ويلتقي مصفوت بضيفه الجزيرة الحمراء في مباراة تحصيل حاصل وتحسين مراكز لدى كل فريق.

قمة جماهيرية غداً

ويوم غدٍ تقام 3 مواجهات لا تقل إثارة عن مباريات اليوم، ويرحل دبا الفجيرة وصيف الترتيب بـ40 نقطة نحو إمارة أم القيوين لملاقاة فريق العربي الثالث في سلم الترتيب بـ39 نقطة في قمة جماهيرية منتظرة، ويسعى مدرب العربي الجديد عبدالله مسفر لمواصلة نغمة الانتصارات، وتحمل مباراة اليوم كثيراً من ذكريات لمسفر الذي يواجه فريقه السابق دبا الفجيرة الذي بدأ معه مباريات الموسم الحالي لكنه غادره مقالاً، ما يجعل من المباراة فرصة أمامه لتأكيد قدراته وذلك بقيادته للعربي لتحقيق الفوز.

وفي مباراة ثانية يستقبل مجد الثالث عشر برصيد 15 نقطة فريق حتا السادس بـ34 نقطة ويخوض الإعصار اللقاء بهدف التمسك بآخر آماله في اللحاق بركب أندية المقدمة للتمسك ببصيص الأمل في الصعود إلى دوري المحترفين، أما فيما يتعلق بفريق مجد ففريق المدرب الوطني عيسى بوصيم لم يؤمن موقفه من البقاء في دوري الهواة إذ يحتاج مجد لمزيد من الانتصارات في قادم الجولات، ويلتقي مصفوت بضيفه الجزيرة الحمراء في مباراة تحسين المراكز، والإمارات يواجه الحمرية في لقاء التعويض.