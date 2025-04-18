عموتة مدرب الجزيرة: قادرون على مفاجأة شباب الأهلي والتتويج باللقب

أكد المغربي الحسين عموتة، مدرب الجزيرة، أن فريقه قادر على إحداث المفاجأة أمام شباب الأهلي وتحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن النهائيات لها ظروفها الخاصة ولا تخضع للحسابات، وأن التفاصيل الصغيرة ستحسم المواجهة.

ويلتقي الجزيرة مع شباب الأهلي في الثامنة والنصف من مساء غدٍ السبت، على استاد هزاع بن زايد بالعين، في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لموسم 2024-2025.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة، للحديث عن استعدادات فريقه للقاء: "صحيح أن شباب الأهلي فريق قوي ومتمرس، لكننا قادرون على تحقيق المفاجأة والفوز باللقب، فقط علينا الانتباه للجزئيات الصغيرة وخلق ظروف النجاح، وأهمها تقليل الأخطاء الدفاعية".

وأضاف: "المواجهة استثنائية لأن المنافس فريق جيد للغاية ومتصدر دوري المحترفين، لذا ستكون المباراة صعبة، لكننا ندخل اللقاء بحضور ذهني وتكتيكي، ومطالبون ببذل مجهود مضاعف بدنياً وفنياً من أجل الفوز، وأتمنى أن نظهر بتركيز تام ونستفيد من أخطاء شباب الأهلي، وأن نستطيع التسجيل من أول أو ثاني فرصة تتاح لنا على مرمى المنافس".

وكشف عموتة عن أنه سيواصل الدفع باللاعب محمد النني في الخط الدفاعي نتيجة الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق، مشيراً إلى أن خليفة الحمادي اشتكى من بعض الآلام، ويغيب محمد العطاس ومحمد محمود للالتحاق بالخدمة الوطنية، كما أن هناك شكوكاً حول مشاركة محمد ربيع.

يُذكر أن عموتة يسعى للحصول على أول ألقابه في موسمه الأول مع الجزيرة، وتعويض إخفاق الخروج من كأس رئيس الدولة، والابتعاد عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.