النني: أنا رهن إشارة المدرب ولم أرفض اللعب كمدافع

أكد محمد النني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، أنه رهن إشارة الجهاز الفني، وليس لديه مشكلة في اللعب في خط الدفاع بناءً على توجيهات المدير الفني.

وقال قبل مواجهة شباب الأهلي في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي المقررة غداً السبت: "تحضيراتنا سارت على أكمل وجه، واللاعبون لديهم الطموح والرغبة في الفوز وحصد كأس البطولة. نأمل أن يحالفنا التوفيق في تقديم مباراة ممتعة أمام منافس قوي".

وأضاف تعليقاً على تغيير مركزه مع الفريق في الفترة الأخيرة: "لم ألعب من قبل في مركز قلب الدفاع منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم، لكني تحت أمر الجهاز الفني، وأحاول تنفيذ تعليمات المدرب، ولا يمكنني رفض اللعب في أي موقع يُطلب مني لمساعدة الفريق".

ويخوض النني أول نهائي له مع الجزيرة منذ انضمامه إلى "فخر أبوظبي" مطلع الموسم الحالي، قادماً من أرسنال بعد نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.