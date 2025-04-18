نجوم ليفربول سعداء بتجديد عقد فيرجيل فان دايك

أثار تجديد عقد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك مع فريقه ليفربول الإنجليزي، موجة من التفاؤل والسعادة في صفوف الفريق، خاصة وأن ملف تجديد عقده كان محل جدال في الفترة الماضية، مع اقتراب نهاية عقده السابق في يونيو المقبل.

لكن النادي الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ويقترب من التتويج به للمرة 21 في تاريخه، ليفك الشراكة على صدارة أكثر الفرق تتويجا بالمسابقة بفارق لقب عن غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، أعلن تجديد عقد فان دايك بحيث يستمر مع الفريق موسمين أخرين.

وكان فان دايك قد انضم إلى ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية في عام 2018، قادما من ساوثهامبتون وسرعان ما وضع بصمته على أداء الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في نفس العام وخسر أمام ريال مدريد الإسباني، ثم نجح ليفربول معه في التتويج باللقب ذاته في الموسم التالي، ثم فاز بالدوري الإنجليزي في عام 2020 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية ولقب الكأس في إنجلترا.

وبعد تمكنه من تحقيق كل الألقاب المتاحة مع ليفربول، أعلن النادي تجديد عقده ليثير ذلك موجة من الارتياح لدى زملائه، الذين استعرض الموقع الرسمي لناديهم تصريحات لهم بمناسبة تجديد عقد فان دايك.

وقال النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق وبطولة الدوري الإنجليز، لدى تجديد عقده هو الآخر قبل أيام قليلة: "أنا سعيد بذلك لأننا قمنا به قبل نهاية الموسم، وأتمنى أن يكون فيرجيل التالي في القائمة بإمكانه فعل ما يريده لكنني أتمنى تواجده هنا الموسم المقبل".

من جانبه قال أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق: "إنه يمنحنا الكثير من الثقة للفريق وللاعبين، حينما يكون لديك فيرجيل فان دايك العملاق على أرض اللعب، ربما يثير ذلك خوف المنافس بالنسبة لي أنه لاعب مميز ولديه شيء مميز، أنه لاعب كبير".

من جانبه قال إبراهيما كوناتي، شريك فان دايك في قيادة خط دفاع ليفربول: "مع فيرجيل نعلم جيدا مدى إمكانياته وتميزه وما فعله طوال سنوات، أنه لاعب رائع لقد تعلمت بعض الأمور من خلاله، لقد نصحني كثيرا حينما انضممت إلى الفريق".

وقال مواطنه كودي جاكبو، جناح الفريق: "أنه قائدنا ولديه شخصية عظيمة وهو لاعب عظيم، يمكنه مساعدتي دائما بطريقة ما".