أرتيتا يراهن على تألق إيزي مع أرسنال

يعتقد الإسباني مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أن مهاجمه الجديد إيبيرتشي إيزي سيتألق مع الفريق بعد قدومه مؤخراً من كريستال بالاس. وظهر إيزي في ملعب الإمارات قبيل مباراة الفريق ضد ليدز يونايتد والتي فاز فيها أرسنال 5 / صفر، حيث تلقى اللاعب تحية الجماهير، بينما يعزز فريقه الجديد موقفه في صراع الصدارة مبكراً.

ويتأهب إيزي لخوض أولى مبارياته بقميص أرسنال، وذلك في وقت يعاني فيه ثنائي الفريق مارتن أوديجارد وبوكايو ساكا من إصابات أجبرت كلاً منهما على عدم استكمال مباراة ليدز.

وقال أرتيتا: إيزي لديه القدرة على خلق لحظات ساحرة، ويمكنه أن يفعل ذلك من عدة مراكز، وفي مواقف مختلفة، ولديه الموهبة والكاريزما التي ستنعكس على الفريق بشكل كبير، هذا الأمر يظهر مدى حرصنا على نقل الفريق إلى مستوى آخر، فموهبة إيزي لا تقبل الشك، ولديه خبرة في الدوري، وهو أيضاً لاعب ذو شخصية عظيمة.