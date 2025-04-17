"كاف" يعلن عقوبات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

قررت لجنة الإنضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة الكرة (كاف) فرض عقوبة علي فريق الجيش الملكي المغربي بلعب مباراة بدون جمهور وغرامة 20 ألف دولار بسبب أحداث مباراة الفريق ضد ضيفه بيراميدز المصري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر كاف في بيان عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الخميس أنه تم تغريم النادي الرياضي القسنطيني الجزائري 15 الف دولار بسبب استخدام الألعاب النارية خلال مباراة الفريق ضد اتحاد الجزائر في الدور ذاته بكأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية)، وأضاف أنه تم تغريم الترجي التونسي 150 ألف دولار بسبب أحداث مباراته مع ضيفه ماميليودي صن داونز الجنوب أفريقي بدوري الأبطال.

وأضاف أنه تم توقيع عقوبة مالية قدرها 100 الف دولار علي صن داونز بسبب أحداث الأمن والسلامة المتعلقة بمباراته مع الترجي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا.

وأوضح أنه تم توقيع عقوبة على مولودية الجزائر بخوض مباراتين بدون جمهور خلال مبارياته القادمة في بطولات الأندية الأفريقية وغرامة 30 ألف دولار، بسبب أحداث مباراته مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا .

وتابع "تقرر إيقاف محمد خزروني، مساعد مدرب مولودية الجزائر 4 مباريات، لمخالفته المادتين 82 و123 من قانون الانضباط، كما فرضت غرامة 15 ألف دولار وإيقاف القادر أسامة منزلة، لاعب مولودية الجزائر، لمباراتين منها مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام وغرامة 100 الف دولار لسوء السلوك".

وأشار "تقرر إيقاف مسئول نادي أورلاندو بايرتس إيزيكييل ماتيبولا، اربع مباريات منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ، وايقاف ثنائي اورلاندو بايرتس، سيفو تشاين ونكوسيناثي سيبيسي، مباراة واحدة، بسبب سوء السلوك مع إيقاف التنفيذ لمباراة واحدة بسبب أحداث مباراة الفريق مع مولودية الجزائر في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، مع تغريم أورلاندو 70 ألف دولار".

وأضاف :" تم تغريم بيراميدز 15 الف دولار بسبب أحداث مباراته مع الجيش الملكي في الدور ذاته".