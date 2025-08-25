بيتروفيتش: تنافس 7 فرق على اللقب حالة نادرة في الدوريات

أكد المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش مدرب الظفرة أن دوري المحترفين الإماراتي يضم 7 فرق قوية منافسة على الألقاب وهو أمر قد لا يتواجد في أي دوري آخر في العالم، مشيراً إلى أن الفريق يجب عليه أن يؤمن بما يفعله جيداً من أجل تحقيق الانتصارات.

وحقق الظفرة العائد إلى دوري المحترفين بعد غياب عامين أولى مفاجآت الدوري في الموسم الحالي بعد أن أسقط الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية، وذلك عكس التوقعات التي كانت ترجح كفة الوصل، ونتائج مباريات الجولة الافتتاحية بخسارة الظفرة من شباب الأهلي وفوز الوصل على بني ياس.

سعادة

وأضاف بيتروفيتش في تصريحاته عقب اللقاء: «قدمنا مباراة جيدة للغاية أمام فريق قوي، ولعبنا بمستوى مميز وأسلوب جيد رغم صعوبة اللقاء، ونجحنا في أن نظهر أنفسنا بشكل أفضل من مباراتنا الأولى».

وأردف: «سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وأعتقد أنه من المهم أن نؤمن بما نفعله، فكرة القدم لا تعترف سوى بالاجتهاد الذي يكون حليف أصحابه».

وأكد بيتروفيتش صعوبة وقوة الدوري الإماراتي الذي يشهد تنافس عدد كبير من الفرق على القمة، موضحاً: «أعتقد أنه لا يوجد في أي دوري في العالم سبعة أندية قوية قادرة على المنافسة مثل الدوري الإماراتي، ما يؤكد صعوبة الدوري وتنافسيته العالية».

ونجح الظفرة في تذوق طعم الانتصار على الوصل لأول مرة منذ 7 سنوات، إذ كان آخر فوز لـ«الفارس» على «الإمبراطور» في أكتوبر عام 2018، قبل أن يهبط الظفرة إلى دوري الدرجة الأولى في الموسمين الأخيرين، ثم العودة إلى الأضواء في الموسم الحالي.

من جهته، أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب الوصل تحمله مسؤولية الخسارة التي تعرض لها فريقه، مشيراً إلى أن الوصل مر بيوم سيئ ولم يكن في أفضل حالاته رغم تفوقه على مستوى الاستحواذ والمحاولات الهجومية. وقال: «كل المباريات صعبة، وسعينا لإحراز الأهداف بعد أن حاولنا الوصول إلى مرمى المنافس في 16 محاولة، لكننا في الأخير سجلنا هدفاً وحيداً، وانتهت المباراة بخسارتنا».

وأضاف: «بالطبع أتحمل المسؤولية كاملة عما حدث، ولكن الفريق لم يكن في يومه، وعلينا طي صفحة الخسارة، والتركيز على المرحلة المقبلة، فلن يوقفنا شيء عن مواصلة العمل بمنتهى الجدية».