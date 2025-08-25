العبدولي: سلوك «كاكو» بعد الهدف الثالث مرفوض

خرج جمعة العبدولي إداري دبا عن صمته ووجه عبارات العتاب واللوم للاعب العين «كاكو» بعد أن قام الأخير بحركة مرفوضة عقب تسجيل فريقه للهدف الثالث، مشيراً إلى أنه ولأول مرة يهم بتأديب لاعب لقيامه بهذه الحركة البذيئة والمرفوضة، والتي رآها كل من بالملعب وأمام أعين الجميع من الصغير والكبير، وتابع العبدولي: وصلت إلى مرحلة متقدمة من الغضب تجاه ما رأيته، وربما لأول مرة خلال مسيرتي الإدارية أخرج عن شعوري ويشتد غضبي، وكنت على وشك ضرب اللاعب لشدة القهر لما قام به، لكنني تحليت بضبط النفس وتمالكت نفسي حتى لا يلقوا علي الغلط، ولكنني متأكد من أن إدارة نادي العين لن تمرر هذا الأمر ولن ترضى بمثل هذا التصرف الذي صدر من اللاعب، وأتمنى مشاهدة اللقطة مرة أخرى لإثبات صحة ما نقوله.