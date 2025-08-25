الإنجليزي رو يرحل عن مرسيليا بعد شجار غرفة الملابس

أعلن فريق بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جوناثان رو قادماً من أولمبيك مرسيليا. ونشر النادي الإيطالي على موقعه بالإنترنت صورة للاعب «22 عاماً» أثناء التوقيع على العقد ولم يذكر تفاصيل عن الصفقة سواء فيما يتعلق بالمدة أو المقابل المادي.

وانضم رو إلى أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، في أغسطس 2024. وشارك معه في 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة. ووقعت مشاجرة بين رو ولاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بعد خسارة مرسيليا صفر - 1 أمام استاد رين هذا الشهر.