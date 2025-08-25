Al Bayan
الإنجليزي رو يرحل عن مرسيليا بعد شجار غرفة الملابس

رويترز

أعلن فريق بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الإنجليزي جوناثان رو قادماً من أولمبيك مرسيليا. ونشر النادي الإيطالي على موقعه بالإنترنت صورة للاعب «22 عاماً» أثناء التوقيع على العقد ولم يذكر تفاصيل عن الصفقة سواء فيما يتعلق بالمدة أو المقابل المادي.

وانضم رو إلى أولمبيك مرسيليا، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، في أغسطس 2024. وشارك معه في 31 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة. ووقعت مشاجرة بين رو ولاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بعد خسارة مرسيليا صفر - 1 أمام استاد رين هذا الشهر.