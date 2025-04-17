فان دايك يسير على خطى صلاح ويجدد تعاقده مع ليفربول

جدد فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، تعاقده مع النادي لمدة عامين مقبلين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع الهولندي سار على خطى محمد صلاح في تمديد التعاقد قبل شهرين من نهاية عقده.

ورغم أن صلاح وفان دايك كانا حريصين على البقاء في أنفيلد، ظل الأمر معلقا طوال الموسم، ولكن مع اقتراب الفريق من التتويج بلقب الدوري، تم حسم جميع التفاصيل التي كانت عالقة.

وقال فان دايك للموقع الرسمي لفريق ليفربول:" أنا سعيد جدا وفخور للغاية".

وأضاف: "بوضوح، هناك الكثير من المشاعر، التي تمر بعقلي حاليا وأنا اتحدث عن هذا الأمر".

وتابع: "إنه شعور بالفخر، شعور بالفرح. إنه أمر مذهل حقا. الرحلة التي قمت بها في مسيرتي، من المذهل أنني سأكون قادرا على مواصلتها لعامين آخرين في هذا النادي، أنا سعيد للغاية".

وأكد: "كان خياري دائما هو ليفربول. كانت الحال كذلك. كان دائما في عقلي، كانت خطتي دائما هي البقاء بليفربول. لم يكن هناك أي شك في عقلي أن هذا هو المكان الذي أريد الاستمرار فيه أنا وعائلتي".

ولا يمكن قول نفس الأمر بالنسبة لترينت ألكسندر أرنولد، اللاعب الثالث الذي ينتهي تعاقده في الصيف، حيث يبدو أن ثقة ريال مدريد تزداد في إمكانية إنهاء سعيه الطويل للتعاقد معه في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم.

ويبلغ فان دايك عامه الـ34 في يوليو المقبل، ولكن أداءه هذت الموسم يجعله في منافسة على لقب جائزة لاعب العام مع صلاح، بعدما أعاد تأسيس نفسه بأنه من أفضل المدافعين في العالم.

وبعد تسجيل هدف الفوز على ويستهام يوم الأحد الماضي، قال اللاعب الهولندي، الذي انضم للفريق في يناير 2018، بشأن ما يعنيه ليفربول له.

وقال:" أن أكون ناجحا مع ليفربول، ومع ثقافة النادي، وكل ما يجسد ليفربول - هذا كله جزء مني".

وأضاف: "أحب النادي بشدة. اعتقد أن بإمكانك رؤية هذا من خلال حديثي عن النادي، الطريقة التي أعمل بها لأجل النادي سواء داخل الملعب أو خارج، وسيظل الحال كما هو".