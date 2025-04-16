مدرب باريس سان جيرمان يقول بفخر:"لدي أفضل فريق في العالم"

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بفريقه ووصفه بأنه الأفضل في العالم وذلك بعد بلوغه الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه 5-4 على أستون فيلا في مجموع المباراتين.

وسيواجه الفريق الفرنسي، الذي لم يسبق له الفوز بالبطولة الأوروبية الأبرز على صعيد الأندية، إما أرسنال أو ريال مدريد في الدور قبل النهائي، وذلك عندما يخوض سان جيرمان هذا الدور للعام الثاني على التوالي.

خسر الفريق أمام أستون فيلا 3-2 في مباراة الإياب وكان الفريق الإنجليزي سيتعادل 5-5 أو حتى سيفوز في مجموع المباراتين لولا تألق حارس المرمى جيانلويجي دوناروما في سلسلة من التصديات الرائعة في الشوط الثاني.

وقال لويس إنريكي لمنصة أمازون برايم "أعتقد أن لدي أفضل فريق في العالم، وليس حارس المرمى فقط. عندما تملك تشكيلة مثل باريس سان جيرمان، سيكون لديك العديد من اللاعبين المتميزين".

وأضاف "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز في المباراتين...أنا سعيد للغاية لأنني أستطيع أن أقدم لجماهيرنا تأهلا آخر إلى الدور قبل النهائي".

وأشاد مدرب باريس سان جيرمان بجودة أداء وضغط أستون فيلا، ما ساعد الفريق الإنجليزي على العودة في النتيجة بعد تأخره 2-صفر اليوم ما جعله متأخرا 5-1 في مجموع المباراتين. وسجل أستون فيلا ثلاثة أهداف.

وقال لويس إنريكي "بدأنا المباراة بطريقة رائعة، وسجلنا هدفين مذهلين، وحاولنا استغلال المساحات".

وأضاف "لا يمكننا أن ننسى، أن هذه بطولة دوري أبطال أوروبا وعلينا أن ندرك أن الفريق المنافس يتمتع بجودة عالية.

"لعب أستون فيلا بضغط مكثف في الشوط الثاني.

"لم يكن (أستون فيلا) لديه ما يخسره لأنه خسر المباراة الأولى وكان متراجعا في النتيجة في الشوط الأول (من مباراة الإياب)".