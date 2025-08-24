مزحة لمكايدة الأهلي قد تكلف الزمالك 20 مليون جنيه

في واقعة غريبة أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري قد تكلف مزحة نادي الزمالك المصري 20 مليون جنيه، كانت لمكايدة غريمه التقليدي الأهلي، بعد أن تقدمت سيدة بدعوى قضائية ضد النادي بسبب ظهور رقم هاتفها الشخصي في إعلان مرتبط بالمزحة، دون إذنها.

المحكمة حددت جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر القضية، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة والإعلام، الذين يتابعون عن كثب تداعيات هذه الواقعة غير المتوقعة.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد أقامت سيدة دعوى قضائية ضد رئيس نادي الزمالك والمسؤول الإعلامي بالنادي، مطالبة بتعويض مدني قدره 20 مليون جنيه، بعد أن ظهر رقم هاتفها في إعلان ترويجي لنادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الدعوى على خلفية إعلان نشره نادي الزمالك بتاريخ 8 مايو 2025، للإعلان عن انضمام اللاعب الجديد عدي الدباغ إلى صفوف الفريق. وأظهر الفيديو رقم هاتف السيدة على شاشة الهاتف الذي كان بحوزة اللاعب، وكان ينتهي بـ "1907"، الرقم الذي يرمز إلى سنة تأسيس النادي الأهلي، ما أعطى الانطباع وكأنه رسالة موجهة للنادي المنافس.

وأدت هذه الواقعة إلى تلقي السيدة العديد من المكالمات من جماهير النادي، تخللتها سباب ومعاكسات، ما تسبب لها بأضرار نفسية ومعنوية، وفق ما جاء في صحيفة الدعوى. وحددت المحكمة جلسة 23 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات القضية.

وفي مشهد من الفيديو، ظهر اللاعب وهو يرفض الرد على مكالمة من رقم ينتهي بـ"1907"، في إشارة فسّرها البعض على أنها "تجاهل مقصود" للنادي الأهلي.

ولمزيد من الجدل، أظهر تطبيق "تروكولر" أن الرقم كان مسجلاً باسم: "المرفوض من عدي الدباغ"، ما اعتبره الجمهور رسالة ضمنية برفض عرض الأهلي السابق، إذا وُجد.

ورغم غياب أي تأكيد أو نفي رسمي من اللاعب أو نادي الزمالك، أثار المشهد تفاعلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رآه تلميحاً ساخراً، ومن اعتبره تجاوزاً غير مبرر.