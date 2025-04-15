العين والنجم الأحمر الصربي إلى نهائي «دولية بني ياس»



تأهل العين الإماراتي والنجم الأحمر الصربي إلى نهائي بطولة بني ياس الدولية لكرة القدم تحت 18 سنة، التي ينظمها نادي بني ياس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق، وتختتم منافساتها اليوم.

وكان العين حقق فوزاً مستحقاً على حساب بيراميدز المصري 3-1، في الدور نصف النهائي للبطولة، في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس على الملاعب الفرعية بنادي بني ياس بمنطقة الشامخة في أبوظبي، إذ واصل العين مشواره القوي منذ بداية البطولة عقب تصدره المجموعة الثانية، ليحجز مقعده في النهائي.

ونجح لاعبو العين في قلب تأخرهم في النتيجة بهدف من ركلة جزاء إلى التعادل الذي انتهى عليه الشوط الأول، قبل أن يضيف الفريق هدفين في الشوط الثاني حسم بهما نتيجة المباراة.

وفي المباراة الثانية بنصف النهائي، فاز فريق النجم الأحمر 4-3 على فريق الإمارات الإماراتي، بعد تعادل الفريقين 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة، إذ شهد اللقاء ندية وتكافؤاً من الفريقين قبل أن يحسمه الفريق الصربي بركلات الترجيح ويتأهل إلى النهائي الذي يقام في الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بالملعب الرئيس لاستاد بني ياس.

على جانب آخر، نظم نادي بني ياس بالتعاون مع اتحاد كرة القدم محاضرة فنية للفرق المشاركة في البطولة، بحضور المحاضر الدولي فيصل الطاهري.