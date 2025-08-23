عقدة شباب الأهلي مستمرة مع الوحدة في قمة بلا أهداف

حسم التعادل السلبي القمة التي جمعت الوحدة وشباب الأهلي، اليوم السبت، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، ليصل كل فريق إلى النقطة الرابعة في جدول الترتيب.

وفشل الوحدة في كسر عقدته أمام شباب الأهلي بعدم الفوز على "الفرسان" في مواجهاتهما على ملعب آل نهيان بأبوظبي في دوري المحترفين لمدة 16 عاماً منذ 2009، واستمرت حالة التعادلات بين الفريقين للمباراة الثامنة على التوالي على نفس الملعب.

بدا الوحدة أفضل نسبياً في الشوط الأول على مستوى المحاولات الهجومية والفرص، بعكس شباب الأهلي الذي ظهر أقل من المتوقع هجومياً، فيما ظهر الوحدة أكثر تنظيماً في أرضية الملعب، لكنه عجز عن فك شفرة مرمى حمد المقبالي، في الوقت الذي لم يسدد شباب الأهلي أي كرة على مرمى زايد الحمادي طوال الشوط الأول.

على عكس الشوط الأول، بدأ شباب الأهلي الشوط الثاني بقوة، وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة، لكن تألق حارس الوحدة حرم الضيوف من التسجيل، إذ نجح زايد الحمادي في الدقيقة 49 في إبعاد رأسية خطيرة من الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش من داخل الست ياردات قبل أن ترتد من القائم لتضيع فرصة الهدف الأول على "الفرسان". وعاد الحمادي لينقذ فريقه من تسديدة قوية من جانب بالا في الدقيقة 50.

وأضاع عمر خريبين فرصة سهلة في الدقيقة 60 بعد أن سقطت الكرة أمامه في مواجهة المرمى إثر عرضية من تاديتش، لكنه بدلاً من التسديد في الشباك سدد في العارضة بغرابة وسط ذهول الجميع.

وأكمل شباب الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 83 بعد طرد اللاعب رينان فيكتور بالبطاقة الحمراء المباشرة للتدخل القوي مع فاكوندو.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لوكاس بيمنتا، مدافع الوحدة، لعرقلة بالا، قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً نهاية المباراة بالتعادل السلبي.