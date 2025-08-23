حقق فوزاً مستحقاً بثلاثية.. الظفرة يفاجئ الوصل لأول مرة بعد 7 سنوات

حقق الظفرة فوزاً على حساب ضيفه الوصل 3-1، اليوم السبت، على استاد حمدان بن زايد، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، في كبرى مفاجآت الأسبوع الثاني للمسابقة.

سجل ثلاثية الظفرة مارسيلينهو (8)، وكريم البركاوي (63)، وخليل إبراهيم (69)، فيما سجل هدف الوصل الوحيد فابيو ليما (41).

ويعد الفوز هو الأول للظفرة على الوصل في الدوري منذ 7 سنوات، إذ كان آخر فوز حققه "الفارس" على "الإمبراطور" في أكتوبر 2018.

وجاءت نتيجة المباراة على عكس التوقعات بعد ظهور أول مخيب للظفرة في الجولة الأولى بخسارته من شباب الأهلي، وفوز مقنع للوصل على حساب بني ياس.

ونجح زيلكو بيتروفيتش في التفوق على نظيره البرتغالي لويس كاسترو بعدما ساهمت التبديلات التي أجراها مدرب الظفرة في الشوط الثاني، بالدفع بخليل إبراهيم وكريم البركاوي، في صنع الفارق وخطف الانتصار لأصحاب الأرض.

باغت الظفرة منافسه بهدف مبكر حمل توقيع البرازيلي مارسيلينهو في الدقيقة 8 بعد أن ترجم عرضية التوغولي إيزيكيل مباشرة في الشباك.

وأدرك فابيو ليما التعادل للوصل بعد جملة تكتيكية رائعة بدأها سياكا الذي مرر إلى الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو، وضعها بدوره عرضية أرضية إلى ليما الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى في الدقيقة 41.

في الشوط الثاني، أثمرت تبديلات مدرب الظفرة في منح الفريق التفوق، بعدما نجح المهاجم المغربي كريم البركاوي في تسجيل أول أهدافه في الدوري عقب انضمامه للفريق بصناعة البديل خليل إبراهيم في الدقيقة 63.

وعزز قائد الظفرة، خليل إبراهيم، النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة، حصد الظفرة أول ثلاث نقاط في رصيده، وحرم الوصل من تحقيق انتصاره الثاني، ليتوقف رصيد "الإمبراطور" عند ثلاث نقاط.