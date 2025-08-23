العين يعتلي الصدارة مؤقتاً بانتصار صعب على دبا

قاد المغربي حسين رحيمي فريق العين إلى تحقيق فوز غالٍ على مضيفه دبا الفجيرة بنتيجة 3-2، ليعتلي العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط من مباراتين، في وقت ظل فيه النواخذة بلا رصيد من النقاط. أحرز ثلاثية الزعيم لابا كودجو (هدفين) ليرفع رصيده إلى 121 هدفاً خلال 131 مباراة في المسابقة، فيما أضاف المغربي حسين رحيمي الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع. أما للخاسر فقد سجل كل من كارلوس فينسيوس والعراقي مهند علي (49 و55). وأكمل دبا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحكم التركي خليل أومير للاعب دبا ماجد الطنيجي.

بدأ العين اللقاء بضغط عالٍ بغية إحراز هدف مبكر يريح به أعصاب جمهوره، وكان للاعبي العين ما أرادوا بعد مرور 13 دقيقة فقط من انطلاقة اللقاء، بعد افتتاح النجم التوغولي لابا كودجو شريط الأهداف عبر ضربة رأسية مستفيداً من عرضية البرازيلي إيريك، الذي أرسل كرة بالمقاس على رأس لابا ليودعها الشباك معلناً عن الفرحة الأولى في مدرجات العين. وعاد لابا وأحرز هدف العين الثاني، لكن راية المساعد الثاني التركي عبدالله أوسكار كانت حاضرة ليتم إلغاء الهدف بداعي التسلل. ولم يكتفِ كودجو بهدفه الأول، إذ عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف العين أيضاً عبر ضربة رأسية وضعها أعلى حارس دبا محمد الرويحي، ليأتي الهدف الثاني في الدقيقة 33، وهو ما انتهى عليه الشوط الأول.

مع انطلاقة الشوط الثاني قلص دبا الفارق عبر البرازيلي كارلوس فينسيوس، الذي تعامل مع تمريرة محمود المرضي بذكاء ووضع الكرة بيسراه في مرمى الحارس خالد عيسى في الدقيقة 49. وجاء الدور على العراقي مهند علي الذي وقع على أول أهدافه مع دبا بعد أن تمكن من إحراز هدف التعادل لفريقه من مجهود فردي رائع في الدقيقة 55.

وأكمل دبا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البديل ماجد الطنيجي بالإنذار الأصفر الثاني خلال 5 دقائق فقط. وهو الطرد الذي استغله فريق العين ليحرز الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع عبر رأسية حسين رحيمي، لينتهي اللقاء بفوز صعب للعين على دبا بنتيجة 3-2.