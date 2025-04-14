كوزمين: لاعبو الشارقة أكثر تأثيراً مني في "الآسيوية"

أكد كوزمين أولاريو، المدير الفني لفريق الشارقة، أن فريقه يدخل مباراة الإياب أمام التعاون لتحديد أحد المتأهلين للمباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2، وهو متأخر في النتيجة أمام فريق جيد، لديه وعي كروي، ويملك الخبرة. وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "عند الفوز يعود الفضل للاعبين، وعند الخسارة يعود اللوم للمدرب، هكذا هو حال كرة القدم. لم أكن عاملاً حاسماً في جميع المباريات التي خضناها، ولكن وصولنا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا يعود فيه الفضل للاعبين بنسبة 200%"، على حد وصفه.

وتابع: "نعلم جميعًا أنه تنتظرنا مباراة صعبة، وعلينا تقديم كل ما لدينا، وبمساعدة الجماهير نتمنى أن ننجح في الوصول إلى النهائي".

ورد كوزمين على سؤال البيان الرياضي حول توقعاته للحسم بركلات الترجيح وجاهزيته لذلك، كما حدث في المرات السابقة، قائلاً: "سيناريو ركلات الترجيح في مثل هذه المباريات أمر وارد، ولكن تنفيذ الركلات لا يجدي التدريب عليه، والأمر الحاسم فيها هو درجة الجاهزية الذهنية للاعب عند الموقف نفسه".