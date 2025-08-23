جوارديولا واثق من استعادة فودين لمستواه المعهود قريباً

أعرب جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تفاؤله بأن فيل فودين سيعود لأفضل مستوياته هذا الموسم بعد 12 شهرا صعبة ومحبطة للاعب الوسط الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فودين كان لاعبا رئيسيا في فوز مانشستر سيتي بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2023 / 2024 ، حيث سجل 19 هدفا، مما أدى إلى فوزه بعدد من الجوائز الفردية.

ولكن أداؤه تراجع لفترات طويلة خلال الموسم الماضي وألقى باللوم على إصابة مزمنة في الكاحل ومشكلات خارج الملعب، بالإضافة إلى الإرهاق بعد أن ساعد إنجلترا على الوصول إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2024.

وقال جوارديولا :" فيل لاعب من الطراز العالمي، لاعب استثنائي. آخر لقب فزنا به في الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب دورا مهما للغاية. كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف :"أحاول دائما إقناعه بأنه يمكنه أن يتحسن، أن بإمكانه قراءة الوضع بشكل أفضل. ولكني لا أشك في إمكانيات فيل، وكل ما أريده هو أن يستمتع باللعب مرة أخرى وأن يكون سعيدا. فودين شيء فريد من نوعه".

وأردف :"الموسم الماضي كان أول موسم بعد ستة أو سبعة مواسم شهد فيها كل شيء تراجع قليلا. إذا تعلم الدرس، فسيكون ذلك رائعا".

وأكد :" دائما ما تكون هناك مواسم لا يمكنك أن تكون فيها كما كنت، لكن فودين كان ثابتا بشكل مذهل واستثنائيا طوال هذه السنوات، وهذا ما نأمل أن نراه مرة أخرى".