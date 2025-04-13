فليك يركز على استشفاء لاعبي برشلونة قبل المرحلة الأخيرة من الموسم

يركز هانز فليك مدرب برشلونة على استشفاء لاعبي فريقه قبل المرحلة الأخيرة من الموسم إذ يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني ولا يزال ينافس في كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوزه 1-صفر على ليجانيس أمس السبت ليمدد سلسلته الخالية من الهزائم إلى 12 مباراة ويوسع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

وقال فليك للصحفيين "علينا التركيز على الاستشفاء ثم الاستشفاء ثم الاستشفاء. هكذا تسير الأمور... نتدرب (الأحد) ثم نسافر إلى دورتموند يوم الاثنين".

وأضاف "ليس لدينا أي أعذار - علينا الاستشفاء، لكن هذه هي وظيفتنا".

وكان هدف عكسي أحرزه خورخي ساينز مدافع ليجانيس في مرماه كافيا لضمان فوز الفريق الكتالوني، وقال فليك إن الفوز هو الفوز أيا كانت الطريقة التي تحقق بها لا سيما بعد جدول الفريق المزدحم.

وأوضح "الثلاث نقاط هي الثلاث نقاط ونحن نستبسل خلال 90 دقيقة في كل مباراة، عندما ترى الضغط الذي تعرض له اللاعبون خلال الأسابيع القليلة الماضية أو الأيام، إنه لا يصدق".

وأضاف "رأيت ما فعله لاعبو فريقي بعد فترة التوقف الدولي، كان أداء فريقي مذهلا. أنا فخور بهم".

وسارع المدرب أيضا للإشادة بالمدافع إنيجو مارتينيز الذي قام بتدخل رائع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنع منير الحدادي من التسجيل عندما كان يتجه بالفعل نحو مرمى الحارس فويتشيخ شتينسني.

وقال فليك "هذا أيضا جزء من المباراة وهو الدفاع، احتفلت بالأمر بالفعل. كان أداء ممتازا".

ويحل برشلونة، الذي لم يُهزم خلال 24 مباراة في جميع المسابقات، ضيفا على بروسيا دورتموند في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد فوزه على الفريق الألماني 4-صفر في مباراة الذهاب. ويستضيف سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.