تأهل مصر لكأس العالم تحت 17 عاماً بعد غياب طويل

تأهلت مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما بعد فوزها 2-1 على أنجولا في مباراة الملحق لأصحاب المركز الثالث أمس السبت ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها قطر، بعد غياب طال لمدة 28 سنة منذ استضافت البطولة في العام 1997.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على الشوط الأول، وافتتح عبد العزيز الزغبي التسجيل قبل نهاية الشوط بخمس دقائق بتسديدة من داخل المنطقة اصطدمت بأحد مدافعي أنجولا وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وضاعف حمزة عبد الكريم النتيجة بمجهود فردي عندما راوغ دفاع أنجولا وأطلق تسديدة لم يتمكن الحارس جيلسون دالا من التصدي لها.

وقلص منتخب أنجولا الفارق في الدقيقة 83 عبر المدافع ديديسا الذي استغل ارتباك الدفاع المصري في التعامل مع ركلة ركنية ووضع الكرة في الشباك.

وبهذا الفوز، انتزع فريق المدرب أحمد الكاس المقعد الأفريقي العاشر في كأس العالم التي تقام بقطر بين الثاني و27 من نوفمبر.

وقال الكاس خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء "سعيد بشكل لا يوصف بالفوز على أنجولا والتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما. أعتذر عن الخروج من كأس الأمم الأفريقية. كان لدي ثقة كبيرة بأننا سنتأهل لكأس العالم. ولم أفقد الأمل".

وأضاف الدولي المصري السابق الذي شارك في كأس العالم للكبار عام 1990 في إيطاليا "الاتحاد المصري لكرة القدم كان داعما لنا بقوة من أجل تحقيق حلم (التأهل لكأس العالم). سعادتي برفع علم مصر في كأس العالم لا توصف، وكان يهمني أن نرسم الفرحة على وجوه الشعب المصري".

وفي مباراة أخرى، نجحت أوغندا في حسم بطاقة التأهل الثانية من الملحق بعد فوزها 2-1 على جامبيا.