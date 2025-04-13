أرتيتا بعد التعادل مع برنتفورد: الأجواء كانت مختلفة عن مباراة ريال مدريد

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إنه شعر أن أجواء ملعب الإمارات كانت مختلفة بعدما واجه فريقه صعوبة في الارتقاء بقوته إلى مستويات ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا خلال تعادله 1-1 مع ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وقدم أرسنال عرضا مذهلا يوم الثلاثاء الماضي ضد ريال مدريد الفائز باللقب القاري 15 مرة ليصبح في موقف قوي لحجز مقعده في قبل النهائي هذا الموسم، وذلك قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في العاصمة الإسبانية.

ويعتقد أرتيتا أن جماهير النادي وجدت صعوبة في بلوغ الحماس لتكرار الفوز على ريال مدريد الأسبوع الماضي، وهو ما شعر به اللاعبون.

ودخل أرسنال مباراة برنتفورد اليوم متأخرا بفارق 11 نقطة عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا للصحفيين "كانت الأجواء مختلفة عن يوم الثلاثاء، هذا أمر مؤكد. لا أعلم إذا كان ذلك في أذهان الجماهير. بالنسبة لنا كمحترفين، نحن نعلم أهمية ذلك (دعم المشجعين).

"ما أردناه اليوم هو زيادة إمكانية تحقيق ما نسعى له في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبهذه النتيجة، من الواضح أن احتمالية تحقيق ذلك أصبحت أقل".

وكان الشيء الإيجابي الوحيد الذي خرج به أرتيتا من المباراة هو تأثير لاعب الوسط ديكلان رايس على الجانب الهجومي.

وقاد هدفان مذهلان من ركلتين حرتين من رايس أرسنال إلى فوز كبير 3-صفر على ريال مدريد، وقدم الدولي الإنجليزي تمريرة حاسمة رائعة إلى توماس بارتي جاء منها هدف فريقه الوحيد أمام برنتفورد بعد مرور ساعة من البداية.

وأضاف أرتيتا "في كل مرة تسجل فيها هدفا، تشعر أنك قادر على التسجيل مرة أخرى. أعتقد أنه قدم أداء رائعا أيضا في الهدف الذي ساهم في تسجيله اليوم.

"ركض بالكرة في مساحة مفتوحة حتى اللحظة المناسبة لتمريرها إلى توماس ووضعه في مواجهة فردية مع حارس المرمى. أعتقد أنه قدم أداء قويا للغاية مرة أخرى".

وسجل يوان ويسا هدف التعادل في الدقيقة 74 ليمنح برنتفورد صاحب المركز 11 نقطة مستحقة.