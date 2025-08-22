هدف متأخر من ركلة جزاء يمنح كلباء الفوز على بني ياس

وضع كلباء أول ثلاث نقاط في جعبته في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الحالي، بعد تغلبه على مضيفه بني ياس بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة، على استاد الشامخة بأبوظبي، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

سجل هدف المباراة الوحيد الإيراني سامان قدوس من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

وعوض كلباء خسارته في الجولة الأولى أمام النصر، بينما تلقى بني ياس خسارته الثانية بعد أن تعرض للهزيمة من الوصل، ليظل الفريق من دون نقاط.

جاءت المباراة متوسطة المستوى من كلا الجانبين، ولم تشهد فرصاً عدة للتهديف بعدما انحصر أغلب اللعب في وسط الملعب على مدار الشوطين.

وشهد الشوط الأول محاولتين فقط، بعدما سدد الأوزبكي أكمل موزجوفوي لاعب وسط بني ياس باتجاه المرمى، أبعدها الحارس سلطان المنذري ببراعة في الدقيقة 20، وأهدر نيمانيا يوفيتش فرصة انفراد صريح قبل نهاية الشوط بعد أن تعامل مع الكرة برعونة.

لم يتغير الحال كثيراً في شوط اللقاء الثاني وسط محاولات على استحياء من الفريقين، إلى أن احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة الإيراني شهريار موناغلو، بعدما تعرض للعرقلة من التونسي أسامة عبيد، أحرز منها سامان قدوس هدف الفوز لفريقه في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر اللقاء.