رازوفيتش: كلباء لعب على الفوز وحصد 3 نقاط مهمة

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء، أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب بني ياس، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "فوز مهم للغاية، خاصة في ظل صعوبة اللقاء أمام بني ياس. اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ولعبوا بانضباط شديد. حتى بني ياس ظهر بشكل جيد وحصل على فرص، وأتمنى لهم التوفيق في بقية الموسم".

وأضاف: "جئنا من أجل الفوز ولم نلعب على التعادل، والتغييرات التي قمنا بها في الشوط الثاني صنعت الفارق وساهمت في تعديل النتيجة وتحقيق هذا الفوز المهم".

وأتم: "أشكر اللاعبين على الأداء والانضباط على مدار الشوطين، وآمل أن نقدم أداء أفضل في المباريات المقبلة".