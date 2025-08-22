مدرب بني ياس يعترف بمعاناة الفريق هجومياً

اعترف البلغاري إيفايلو بيتيف، مدرب بني ياس، بمعاناة فريقه هجومياً بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال أول مباراتين في دوري المحترفين.

وتعرض بني ياس لخسارة ثانية على التوالي بعد أن تلقى هزيمة على ملعبه من كلباء في الجولة الثانية من المسابقة.

وقال بيتيف: "نعم، الفريق يعاني هجومياً خاصة على الأطراف، ونحتاج لبعض الوقت لإظهار جودة لاعبينا وتطوير الأداء".

وأضاف: "أعتقد أننا لم نلعب بشكل سيئ، والمباراة جاءت متكافئة بين الفريقين، ولكن من خطأ فردي استطاع كلباء الفوز قبل النهاية بدقيقة واحدة".

وتابع: "خسارة المباراة بهذه الطريقة أمر محزن، ويجب علينا تدارك الأمر في المباريات المقبلة. كلباء لم يحصل على فرص حقيقية للتسجيل، بينما سنحت لبني ياس عدة فرص، وسجلنا هدفاً لا أستطيع الجزم إذا ما كان من تسلل بالفعل أم لا".

وختم: "ربما نحتاج لمزيد من الوقت للوصول إلى التشكيلة الأنسب في المرحلة المقبلة".