ليل يتقدم للمربع الذهبي في الدوري الفرنسي بعد ثنائية في شباك تولوز

قفز فريق ليل مجددا للمربع الذهبي بالدوري الفرنسي لكرة القدم بعد الفوز خارج ملعبه أمام تولوز بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة، اليوم السبت

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تقدم ليل بهدف ماتياس فيرنانديز في الدقيقة 21، ومنح تشارلي كريسويل التعادل لفريق تولوز في الدقيقة 42.

وانتزع الضيوف نقاط المباراة بهدف ثان سجله ميتشل بيكر في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ورفع ليل رصيده إلى 50 نقطة ليقفز للمركز الرابع مؤقتا، ويبقى في المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما تولوز تلقى خسارته الرابعة على التوالي ليبقى في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.

وحسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم بعد الفوز 1 / صفر على أنجيه في الجولة الماضية.