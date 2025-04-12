غلف يونايتد يفاجئ الظفرة المتصدر ويفوز عليه بهدف في الهواة

فاجأ غلف يونايتد مضيفه الظفرة المتصدر، وتمكن من تحقيق الفوز عليه بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق لارس فليفيلد، ليحرم "غلف يونايتد" فريق الظفرة من توسيع الفارق في الصدارة، ليتجمد رصيد فارس الغربية عند 44 نقطة، في وقت رفع فيه الفائز رصيده إلى 19 نقطة مبتعداً خطوة مهمة عن مناطق القاع.

وفي مباراة ثانية، تمكن العربي من تحقيق الفوز خارج الديار على مضيفه الذيد بنتيجة 2-1، أحرز الهدفين فيكتور ومحمد ديوب في الدقيقتين 2 و21، وسجل للخاسر لوكاس سيلفا في الدقيقة 33، ليرفع العربي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الذيد عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة ثالثة، استعاد حتا نغمة الفوز وعمّق من جراح ضيفه غلف إف سي بنتيجة 3-1، أحرز الثلاثية اللاعب باتريك روبسون "هدفين"، وهدف لدورو دابو في الدقائق 4، 53، 90+4، ليصل حتا إلى 34 نقطة، ويبقى الخاسر عند 7 نقاط في المركز الأخير.