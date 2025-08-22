مانشستر سيتي يمدد عقد روبن دياز حتى عام 2029

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة توقيع المدافع البرتغالي روبن دياز على تمديد عقده مع النادي حتى عام 2029.

وحقق المدافع (28 عاما) عشرة ألقاب مع سيتي، بما في ذلك الثلاثية التاريخية في عام 2023، منذ وصوله من بنفيكا في عام 2020.

واختير دياز كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، وحصل في نفس الموسم على جائزة أفضل لاعب من رابطة كتاب كرة القدم، وكان دوره محوريا في إنجاز سيتي التاريخي عندما أصبح أول فريق يفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الممتاز في عام 2024.

وقال دياز الذي شارك في 223 مباراة مع سيتي "أنا فخور جدا بتمثيل هذا النادي العظيم. سيتي هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، في قمة الرياضة والمنافسة على الألقاب".

وأضاف "طموح النادي يتماشى تماما مع طموحي، وكلاعب كرة قدم لا يوجد ما هو أفضل من ذلك".

وتابع "مهمتي الآن هي أن أقدم أفضل ما لدي طوال مدة هذا العقد، حتى أتمكن من القيام بدوري في مساعدتنا على المنافسة على المزيد من الألقاب".

وأشاد هوجو فيانا مدير كرة القدم في سيتي بعمل دياز الجاد واحترافيته.

وقال "إنه قائد في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب. إنه أحد قادتنا، واللاعبون ينصتون إليه، ويحب بيب (جوارديولا) والجهاز الفني العمل معه. إنه المحترف المثالي".

وأضاف "في كل مرة يرتدي فيها روبن قميص سيتي، يبذل قصارى جهده من أجل شعار النادي".