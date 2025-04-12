برشلونة يواجه أندرلخت في نهائي «دولية الوحدة للناشئين»

تأهل برشلونة الإسباني وأندرلخت البلجيكي إلى نهائي بطولة الوحدة الدولية للناشئين تحت 15 سنة، عقب تخطيهما الجزيرة والوحدة في الدور نصف النهائي.

وتختتم اليوم، بطولة الوحدة الدولية للناشئين التي ينظمها «العنابي» تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، وبالتعاون ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، إذ تقام المباراة النهائية بين برشلونة وأندرلخت مساء اليوم،، على أرضية استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي.

وكان برشلونة قد تأهل للنهائي عقب تغلبه على الجزيرة بنتيجة 6 - 1 في مباراة تسيدها الفريق الإسباني وسط تألق لعدد كبير من المواهب الواعدة، فيما حجز أندرلخت موقعه في النهائي بعد الفوز على الوحدة بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2 - 2، في مواجهة اتسمت بالندية والإثارة.

ويسبق النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث بين الوحدة والجزيرة على ملاعب أكاديمية الوحدة لكرة القدم بمنطقة الشهامة.