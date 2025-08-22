مدربون: بايرن ميونيخ المرشح الأول للفوز بلقب «البوندسليغا»

يعد فريق بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وذلك حسبما يرى مدربو فرق المسابقة. وينطلق الموسم، اليوم، حينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق لايبزج.

فيما قام هورست ستيفن، المدرب الجديد لفريق فيردر بريمن، بتلخيص الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بين مدربي الـ18 نادياً، بالقول إن بايرن ميونيخ يمتلك الفريق الأفضل. وفاز بايرن ميونيخ بجميع ألقاب المسابقة منذ عام 2013، باستثناء عام 2024 حينما توج ليفركوزن باللقب.

وقبل 12 شهراً من الآن أجمع المدربون على أن ليفركوزن يمكنه تكرار الأمر، لكن بايرن ميونيخ نجح في الفوز باللقب بفارق 13 نقطة، وهناك إجماع في الوقت الحالي على استحالة التفوق على بايرن.