عودة خريبين تشعل صراع قمة الهدافين في دوري المحترفين

عاد الصراع على لقب هداف دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي للاشتعال من جديد، بين مهاجم وهداف العين، التوغولي لابا كودجو، ومهاجم الوحدة، السوري عمر خريبين، بعد عودة الأخير لهز الشباك، عقب غياب عن التسجيل في 4 جولات متتالية.

وشهدت الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، عودة عمر خريبين للتسجيل في مباراة الوحدة والنصر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2، بعدما غاب اللاعب عن هز شباك المنافسين في الجولات الأربع التي سبقت المباراة، ليقلص الفارق مع لابا كودجو في قائمة الهدافين إلى ثلاثة أهداف فقط.

ويتصدر أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين، لابا كودجو، قائمة هدافي الدوري في الموسم الحالي برصيد 17 هدفاً، إذ غاب اللاعب عن التسجيل في مباراة شباب الأهلي والعين الأخيرة، فيما رفع عمر خريبين رصيده إلى 14 هدفاً، ويأتي خلفهما في القائمة 3 لاعبين برصيد 10 أهداف، وهم: علي مبخوت ومهدي قائدي وأناتولي بيرترند مهاجم البطائح، ثم سردار أزمون وكايو لوكاس وسفيان رحيمي بـ 9 أهداف لكل منهم.

وبات يحتاج خريبين إلى هدف واحد ليصل إلى الهدف رقم 80 في الدوري الإماراتي، مع أندية الظفرة والوحدة وشباب الأهلي، إذ سجل مع الظفرة 16 هدفاً في أول موسمين له في الإمارات، و7 أهداف مع شباب الأهلي، و56 هدفاً مع «أصحاب السعادة».

ترقب

ويبدو أن صراع الهداف لن يحسم إلا مع الجولات الأخيرة من عمر الدوري، خصوصاً مع تبقي 6 مباريات من عمر المسابقة، بينما لعب الوحدة مباراة أقل من العين، إذ يواجه العنابي فريق شباب الأهلي يوم 27 أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر، حيث ينحصر الصراع في الوقت الحالي بين كودجو وخريبين.

كما عاد علي مبخوت للصراع، وإن كان بعيداً، بفارق 7 أهداف عن كودجو، عقب تسجيله هدف التعادل لـ«العميد» في مواجهة الوحدة، ليعزز من موقعه كهداف تاريخي للدوري الإماراتي، بعدما رفع رصيده إلى 228 هدفاً، ووسع الفارق مع سيباستيان تيغالي لاعب الوحدة والنصر والشارقة السابق، والذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي، ويملك 184 هدفاً.

تجدر الإشارة إلى أن لابا كودجو انفرد بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري، بوصوله إلى 115 هدفاً مع العين، منذ انضمامه للزعيم في موسم 2019 - 2020، متخطياً فيصل خليل نجم الأهلي السابق، كما بات على موعد مع رقم قياسي جديد، حيث الفارق بينه وبين هداف العين التاريخي، أحمد عبدالله، 7 أهداف فقط.

وتوج كودجو بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين 3 مرات من قبل، في مواسم 2019 - 2020 و2021 - 2022 و2022 - 2023، أما عمر خريبين فتوج هدافاً للدوري في الموسم الماضي 2024 - 2025، لأول مرة في تاريخه، وبرصيد 18 هدفاً.