3 مباريات «ساخنة» في افتتاحية الأسبوع 23 لدوري الهواة

تشهد مباريات الأسبوع 23 من دوري الدرجة الأولى «الهواة»، 3 مواجهات مثيرة ومرتقبة، وذلك في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة من بعد عصر اليوم، في اللقاء الأول، يتطلع دبا الفجيرة الثالث برصيد 37 نقطة، للحفاظ على توازنه، ومواصلة انتصاراته، عندما يستقبل فريق مصفوت التاسع برصيد 21 نقطة، ويسعى فريق دبا إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، وانتزاع وصافة الترتيب من جاره الفجيرة، وكان الفريق الملقب بالنواخذة قد استعاد نغمة الانتصارات، عبر شباك الإمارات، بعد الفوز عليه بنتيجة 2 - 1 في الجولة الماضية، في وقت تعادل فيه مصفوت أمام الذيد.

وفي المباراة الثانية، سيكون الخطأ ممنوعاً على فريق يونايتد الرابع في سلم الترتيب، برصيد 36 نقطة، وذلك عندما يحل ضيفاً على فريق الحمرية، العائد بنقطة من ملعب الظفرة قبل أسبوع، إثر نهاية المباراة بين الفريقين على وقع التعادل السلبي، ويملك الحمرية 16 نقطة في المركز الـ 11، ولم يؤمن عنابي الهواة موقفه من البقاء.

وفي ديربي رأس الخيمة، يستقبل الجزيرة الحمراء، المثخن بجراح الهزيمة الأخيرة «بخماسية» جاره الإمارات، الخاسر أمام دبا في اللقاء الماضي، وربما تكون هذه المباراة، بمثابة الفرصة الأخيرة للصقور السابع برصيد 30 نقطة، والطامح إلى تقليص الفارق بينه وبين فرق الصدارة، وفي ما يتعلق بفريق الجزيرة الحمراء، فالفريق يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، وتلقى هزيمة ثقيلة أمام يونايتد بخماسية قبل أيام.

وغداً تقام 3 مواجهات أيضاً لا تقل أهمية عن مباريات اليوم، ويستقبل الظفرة المتصدر برصيد 44 نقطة، ضيفه غلف يونايتد، في مباراة يسعى فيها كل طرف إلى تحقيق الفوز، ويحاول الظفرة استعادة النغمة، بعد تفريط الفريق في 4 مباريات، بعد التعادل السلبي أمام الجزيرة الحمراء والحمرية في آخر جولتين، أما فريق غلف يونايتد، فيسعى إلى مغادرة مناطق القاع، وتحقيق المفاجأة على أرضية ملعب الظفرة، ويحتل الفريق المركز الثاني عشر بـ 16 نقطة.

وفي اللقاء الثاني، يحل العربي برصيد 36 نقطة، ضيفاً على الذيد الثامن برصيد 23 نقطة، وكان العربي قد حقق فوزاً مهماً على حتا في الجولة الأخيرة، وفي آخر مباريات الغد، يسعى حتا السادس برصيد 31 نقطة، لاستعادة نغمة الانتصارات، وذلك عندما يلتقي بفريق غلف إف سي صاحب المركز الأخير برصيد 7 نقاط، والذي تعادل مع مجد في الأسبوع 22.