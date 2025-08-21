خالد الهاشمي: الصفقات الجديدة بحاجة إلى الوقت للتأقلم

طالب خالد الهاشمي مدافع بني ياس بالصبر وعدم التسرع في إصدار الحكم على مستوى الفريق بعد مرور جولة واحدة من الدوري، مؤكداً أن الفريق ضم عدداً كبيراً من العناصر الجديدة التي بحاجة إلى الوقت للتأقلم والوصول إلى درجة جيدة من الجاهزية والانسجام.

وقال: «رغم الخسارة أمام الوصل في بداية الدوري إلا أن الفريق قدم أداءً جيداً يستطيع البناء عليه للمستقبل، ولا يجب أن ننسى أن بني ياس ضم نحو 15 لاعباً جديداً، وهذا عدد كبير، لذا ليس من السهل خلق التفاهم والانسجام بسرعة، وعلى الجمهور التحلي بالصبر وعدم التسرع في النتائج لأنها قد تكون خادعة».

وأضاف: «واثق بأن الفريق سيتدارك أخطاء مباراة الوصل، ونسعى لتجنبها وتقديم مستوى أفضل، ومباراتنا أمام كلباء بـ 6 نقاط، وبالتالي الفوز في غاية الأهمية قبل التوقف الدولي».

وأتم: «بني ياس عانى كثيراً في المواسم الأخيرة، وهدفنا أن نبقى على الأقل قرب فرق المقدمة، وإذا سنحت لنا الفرصة والظروف للمنافسة بالتأكيد سنقاتل لتحقيق هذا الأمر. وتحدثنا مع إدارة شركة الكرة، ولدينا طموحات عالية هذا الموسم، لكن الأهم عدم الاستعجال، وإعداد فريق قوي، والوصول إلى أقصى درجات التأقلم والانسجام من أجل الخروج بأفضل النتائج نبني عليها للمواسم القادمة».