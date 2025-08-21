إيفايلو بيتيف: حلمي كبير مع السماوي.. وأنا صاحب القرار في مراكز اللاعبين

قال البلغاري إيفايلو بيتيف مدرب بني ياس إن لديه طموحات كبيرة مع بني ياس، ويسعى لتحقيق أفضل نتائج وأداء مع الفريق في الموسم الحالي، مؤكداً أنه على يقين بأن جميع الفرق ستظهر بشكل أفضل من مرحلة الإعداد في الأسابيع المقبلة.

وأضاف في حديثه عن استعدادات فريقه لمواجهة كلباء، غداً الجمعة، على استاد الشامخة، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين: «حلمي كبير مع بني ياس هذا الموسم، وأسعى لتصحيح أخطاء مباراتنا الأولى مع الوصل والاستفادة منها، وأن نظهر بشكل أقوى هجومياً ودفاعياً».

وعن رؤيته للمستوى الفني في الجولة الأولى، أوضح: «لم أشاهد جميع المباريات، لكني على يقين بأن كل الفرق ستظهر أفضل من مرحلة الإعداد، خاصة وأن الجميع تعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين الجدد، وليس من السهل الحكم على مستوى الدوري من الجولات الأولى، الكل سيحاول تقديم كرة قدم قوية».

وأكد بيتيف أنه صاحب القرار فيما يخص توظيف بعض اللاعبين، مشيراً إلى أن خميس المنصوري لاعب مجتهد، وشارك في مركز الظهير الأيمن أمام الوصل نتيجة مشكلة في ذلك المركز، أما الوافد الجديد سافيور غودوين فمشاركته كجناح أيسر أو أيمن لا تشكل فارقاً كبيراً.

وختم: «ندخل مباراة كلباء دون غيابات أو إصابات، وعودة سهيل النوبي إضافة هجومية للفريق كونه لاعباً مهماً بالنسبة لنا».