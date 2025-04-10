برشلونة يواجه الجزيرة والوحدة مع أندرلخت في «دولية العنابي للناشئين»

تقام اليوم مباراتا الدور نصف النهائي من بطولة الوحدة الدولية لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، والتي ينظمها نادي الوحدة على ملاعب أكاديمية الكرة بمنطقة الشهامة في أبوظبي، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 8 فرق عالمية وعربية ومحلية، ويلتقي في نصف النهائي برشلونة الإسباني مع الجزيرة، فيما يلعب الوحدة مع أندرلخت البلجيكي.

وكان برشلونة والوحدة قد تأهلا إلى المربع الذهبي عن المجموعة الأولى، إذ جاء برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة، وتأهل الوحدة ثانياً، بينما تصدر أندرلخت البلجيكي المجموعة الثانية، وجاء خلفه فريق الجزيرة.