ماذا قال مدرب الأهلي المصري بعد الفوز على الهلال السوداني؟

أكد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أن لاعبي الفريق كانوا على قدر المسؤولية في مباراة إياب دور الثمانية أمام الهلال السوداني أمس الثلاثاء.

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي بفوزه على مضيفه الهلال 1-صفر في موريتانيا إذ يخوض الفريق السوداني مبارياته الأفريقية في موريتانيا بسبب الأحداث الراهنة في السودان.

وجاء تأهل الأهلي بمجموع المباراتين 2-صفر بعد فوزه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بالقاهرة بهدف دون رد سجله محمد هاني.

تقدم الأهلي بهدف أحرزه إمام عاشور في الدقيقة 80 بعد أن تلقى تمريرة أمامية من طاهر محمد طاهر سددها عاشور مباشرة في قلب شباك عيسى فوفانا حارس الهلال.

ونقل موقع الأهلي عن كولر قوله اليوم الأربعاء "الأهلي حقق هدفه من مباراة الهلال السوداني بعد أن نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي على الرغم من الصعوبات الكثيرة في المباراة".‏

وأضاف "اللعب على أرضية من العشب الصناعي مختلف تماما عن الملاعب التي اعتاد الأهلي اللعب عليها بشكل مستمر و‏الفريق تدرب مباراتين فقط على ملعب المباراة".‏

وقال المدرب السويسري إن الأهلي لاحت له عدة فرص خلال اللقاء مضيفا أن الفريق الذي يرغب في التأهل "عليه أن يتخطى كل الظروف وكان اللاعبون على قدر المسؤولية ونجحوا في تقديم المطلوب منهم على أفضل ما يكون".‏

وتابع كولر "الفريق يتحسن بشكل مستمر والشيء الأكثر أهمية هو التأهل وسنعمل على تحقيق الأهداف الخاصة ‏بالفترة القادمة".