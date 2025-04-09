أنشيلوتي: ريال يجب أن يبذل قصارى جهده لتعويض خسارته أمام أرسنال

اعترف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بأن فرص فريقه في الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أصبحت ضئيلة للغاية بعد الخسارة الكبيرة 3-صفر أمام أرسنال الثلاثاء، لكنه حذر من أن حامل اللقب لا يزال قادرا في التألق على أرضه.

وسجل ديكلان رايس هدفين رائعين من ركلتين حرتين وأضاف ميكل مرينو هدفا مذهلا، ليصبح بطل دوري أبطال أوروبا 15 مرة في موقف لا يحسد عليه، وسيكون أمامه مهمة صعبة في مدريد الأسبوع المقبل.

وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق من النتيجة هو أداء ريال مدريد المتواضع، إذ لم يشكل الفريق تهديدا حقيقا على مرمى أرسنال ولم يكن دفاعه منظما، على الرغم من أنه تمكن في بعض الأحيان هذا الموسم من انتزاع نتيجة.

وأبلغ أنشيلوتي الصحفيين "عادة ما يحسن هذا الفريق من مستواه مع اقتراب نهاية المباريات.

"كان الأداء مخيبا للآمال وسيئا. علينا انتقاد أنفسنا وبذل قصارى جهدنا الأسبوع المقبل للعودة في النتيجة".

وكان المدرب الإيطالي واضحا في أن فريقه يجب أن يتحسن بشكل ملحوظ ليكون لديه أي فرصة، وقال إن فريقه "لم يكن سيئا خلال فترات كبيرة من المباراة".

لكن ريال مدريد لديه سجل هائل في العودة في المباريات بشكل لا يصدق، وخاصة في سانتياجو برنابيو، وسبق أن قلب تأخره بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، وإن كان ذلك قبل ما يقرب من 50 عاما ضد ديربي كاونتي في دوري أبطال أوروبا.

وبدا أن أنشيلوتي لا يثق تماما في فرص ريال مدريد في مباراة الإياب، لكنه حذر أرسنال من أن المواجهة لم تنته بعد.

وقال "احتمالات التأهل ضئيلة للغاية، لكن علينا أن نبذل قصارى جهدنا. إنها فرصة لإظهار رد فعل قوي بعد مباراة سيئة.

"إذا شاهدتم مباراة لن يكون هناك أي احتمال (للعودة). لكن كرة القدم تتغير. لم يتوقع أحد أن يسجل رايس هدفين من ركلتين حرتين.

"كل شيء وارد في كرة القدم، علينا أن نتحلى بالثقة لأن ذلك حدث في كثير من الأحيان في برنابيو".