عقدة تاريخية تتصدر قمة الوحدة وشباب الأهلي المرتقبة

تترقب جماهير الكرة الإماراتية وعشاق دوري أدنوك للمحترفين قمة الوحدة وشباب الأهلي، بعد غد، في الأسبوع الثاني من المسابقة، ضمن جولة ثانية تشهد أولى القمم الجماهيرية هذا الموسم، تبدأ بمواجهة الشارقة والجزيرة، غداً ، في اليوم الأول للجولة، وتختتم بقمة الوحدة وشباب الأهلي.

وتتصدر عقدة تاريخية تمتد لستة عشر عاماً قمة «العنابي» و«الفرسان»، إذ يتطلع الوحدة إلى تحقيق انتصار طال انتظاره أمام شباب الأهلي على ملعب «أصحاب السعادة» في استاد آل نهيان، ومنذ 16 عاماً لم يتمكن الوحدة من الفوز على منافسه على ملعبه في أبوظبي خلال مواجهاتهما في دوري المحترفين.

ويعود آخر فوز للوحدة على شباب الأهلي في استاد آل نهيان في الدوري إلى عام 2009، وتحديداً في 28 سبتمبر 2009، عندما انتصر «العنابي» بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها هداف الوحدة السابق البرازيلي فيرناندو بيانو (هدفين) وبينجا، وسجل هدف شباب الأهلي سالم خميس، وهو الموسم نفسه الذي توج فيه الوحدة بآخر لقب دوري. بعد هذه المباراة لم يعرف الوحدة طعم الانتصار على شباب الأهلي بين أنصاره، كانت الغلبة فيها لشباب الأهلي سواء بالفوز أم التعادل.

وتميل الكفة في مواجهات الفريقين في عصر الاحتراف لمصلحة شباب الأهلي بعد أن التقيا في 32 مباراة، حقق خلالها شباب الأهلي الفوز في 13 لقاءً، مقابل 6 انتصارات للوحدة، وحضر التعادل 13 مرة.

اللافت أنه على مدار مواجهات الفريقين في دوري المحترفين غلب الانتصار لكل فريق على ملعب منافسه، إذ فاز شباب الأهلي على الوحدة في ملعب الأخير في 5 مناسبات، والوحدة في 4 مباريات، علماً أنه طوال المواجهات حقق العنابي فوزين فقط على الفرسان في أبوظبي مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في 8.

ومن الأرقام التي تبرز تقارب الصراع رغم تفوق شباب الأهلي التاريخي، أن آخر 10 قمم بين الفريقين شهدت التعادل في 6 مباريات، وفاز شباب الأهلي في 3 والوحدة في مباراة، وشهدت المباراة الأخيرة في الموسم الماضي التعادل 2-2.

ويأتي عمر خريبين هداف الوحدة هدافاً في مواجهة الوحدة وشباب الأهلي في الجيل الحالي بـ 6 أهداف في الدوري أحرزها مع الفريقين، حيث لعب لمدة موسم معاراً من الوحدة لشباب الأهلي، ومن الفرسان أحرز مؤنس دبور 4 أهداف.

وكان حامل اللقب بدأ الموسم بقوة بفوزه على الظفرة بهدفين دون رد، في مستهل حملته للدفاع عن الدرع، وعزز من سجله اللافت في أولى الجولات، وحافظ على تقاليد البطل في آخر 12 موسماً بالفوز في الجولة الأولى من الموسم التالي، بينما بدأ الوحدة مشواره في الدوري هذا الموسم بانتصار مستحق ومقنع على عجمان بهدفين نظيفين. وينتظر أن تشهد قمة الفريقين في الجولة الثانية حضوراً جماهيرياً لافتاً، لا سيما من أنصار الوحدة كون المباراة على ملعبهم، حيث بدأت الجماهير الوحداوية في الاحتشاد للقمة المرتقبة سعياً لتحقيق انتصار غائب يعزز من طموحات الفريق في الموسم الحالي.