النوبي يعود لبني ياس بعد انتهاء الإيقاف

يبدأ سهيل النوبي لاعب بني ياس ظهوره الأول مع «السماوي» هذا الموسم في مواجهة كلباء المقررة، غداً، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد انتهاء إيقاف اللاعب.

وغاب النوبي عن مواجهة الوصل وبني ياس في الجولة الأولى من الدوري نتيجة الإيقاف لتعرضه للطرد في مباراة الوصل في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي، وعوقب بالإيقاف لمدة مباراتين، إذ بدأت العقوبة بمباراة كلباء في نهاية الموسم الماضي، واستمرت حتى الجولة الأولى للموسم الحالي.

وتعرض بني ياس للخسارة من الوصل 0 - 2 في افتتاح الدوري، وعانى الفريق هجومياً في الظهور الأول بالموسم، إذ كشفت إحصائيات المباراة أن لاعبي بني ياس لم يتمكنوا من تسديد أي كرة على المرمى . يذكر أن بني ياس أجرى تغييراً شاملاً على الفريق الأول وتعاقد مع 15 لاعباً جديداً في الميركاتو الصيفي بعد أن عانى من التخبط والنتائج السيئة في الموسمين الأخيرين، حيث تطمح إدارة شركة كرة القدم الجديدة إلى المسار الصحيح وإعادة تكوين فريق يعيد السماوي لسنوات التألق.

ولن تكون الصفقات الـ15 التي جلبها النادي الأخيرة في الميركاتو الذي يغلق أبوابه في شهر أكتوبر المقبل، إذ لا تزال الإدارة تواصل مساعيها لضم لاعب أو لاعبين آخرين لتعزيز صفوف الفريق.