توقع صحيح يهدي العطر قميص خورفكان

في بادرة محفزة وتشجيعية قامت شركة كرة القدم بنادي خورفكان بمنح المشجع الصغير حمدان العطر قميص النادي ممهوراً بتوقيعات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد طرح إدارة الشركة جائزة لمن يقوم بالتوقع الصائب لنتيجة مباراة الفريق الأولى في دوري أدنوك للمحترفين ضد الجزيرة والتي انتهت بفوز النسور على فخر أبوظبي بنتيجة 3 - 2، وكان المشجع حمدان العطر قد تنبأ بالنتيجة الصحيحة من بين عشرات المشجعين الذين حضروا المباراة، وقال العطر عقب نيله قميص النادي وعليه توقيعات اللاعبين والجهازين الفني والإداري والمدرب حسن العبدولي: قميص خورفكان يعتبر أجمل هدية، معرباً عن أمله في مواصلة فريقه لمشوار الانتصارات في الجولات المقبلة، مؤكداً أنه محظوظ بهذا القميص، مضيفاً: أتمنى أن أواصل على النهج ذاته في قادم المواعيد، وأن يواصل الفريق أداءه الرائع ونتائجه الجيدة.

وقال الدكتور عمار علاي رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان: إن إدارة الشركة دائماً ما تقوم بطرح جوائز عينية ومادية وسحوبات لجمهور النادي، وذلك تحفيزاً لحضورهم مباريات النسور، مشيراً إلى أن جمهور خورفكان يعتبر زاد الفريق ودائماً ما يشكل حضوره للمباريات دعماً معنوياً للفريق، معرباً عن أمله في تواجد أعداد كبيرة من أنصار الفريق خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ونحن من جانبنا لن نقصر في تحفيز الجمهور، متمنياً التوفيق للجميع.