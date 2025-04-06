3 نقاط العروبة.. تجر 5 فرق إلى دوامة الهبوط.. ووضعية كلباء لا تسر



استعاد العروبة ذاكرة الانتصارات بعد مرور أكثر من 100 يوم على آخر فوز حققه على بني ياس ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين في 26 أكتوبر الماضي، ليعود أول من أمس ويحقق فوزه الثاني على كلباء بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات الجولة 20، ليشعل العروبة مجدداً معركة الهبوط التي باتت تضم 5 أندية «دبا الحصن والبطائح وكلباء وبني ياس»، إضافة إلى العروبة الذي لا يزال يتشبث ببصيص أمل البقاء في المحترفين، لكن المهمة ستكون في غاية التعقيد إذا وضعنا في الاعتبار المواجهات المتبقية التي تجمعه بالعين والوحدة وعجمان والوصل والبطائح ودبا الحصن، ويتعين على لاعبي العروبة تحقيق الانتصارات في معظم هذه الجولات وانتظار تعثر المنافسين للفريق على بطاقتي البقاء وهم دبا الحصن 13 نقطة والبطائح 20 نقطة وبني ياس وكلباء ولهما 22 نقطة.

في المقابل، فإن وضعية كلباء الذي تلقى الهزيمة الرابعة خلال المباريات الخمس الماضية لا تسعد جماهيره بعد فشل المدرب الصربي فوك رازوفيتش في تحقيق أي انتصار آخر 5 مباريات، تلقي فيها الهزيمة أمام كل من العين وخورفكان والوحدة والعروبة والتعادل مع البطائح، لذا فإن الجهاز الفني مطالب بتغيير وضعية الفريق الحالية بعد دخوله دوامة الهبوط وخاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام العروبة.

فوز

من جهته، قال البرتغالي أندريه جاسمينس مدرب العروبة: الفوز على كلباء هو ثمار العمل الجاد والمستمر للفريق طوال الموسم ولا بد من توجيه الشكر للاعبين الذين بذلوا جهداً مقدراً واستحقوا الانتصار الذي انتظروه طويلاً، وأتمنى أن يكون الفوز دافعاً في بقية المباريات ويجب المحافظة على مكسب الفوز، ولا بد من توجيه التحية لجمهور العروبة.

وقال الصربي فوك رازوفيتش مدرب فريق كلباء: توقعت صعوبة مباراة العروبة، عندما استقبلنا هدفاً لم نجد الفرص المناسبة للعودة للمباراة وذلك عقب إدراكنا نتيجة التعادل وأضاف الخسارة مؤلمة ويجب أن نتعلم من أخطائنا وتصحيح المسار والأداء بطريقة أفضل في اللقاء المقبل أمام المتصدر شباب الأهلي.