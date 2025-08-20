3 مباريات فقط في «دوري تحت 23» تمضي على خطى الكبار

جاءت نتائج الجولة الأولى من دوري تحت 23 عاماً على عكس الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين في 4 مباريات، وذلك بعدما حققت فرق الجزيرة وبني ياس الفوز على خورفكان والوصل، وتعادل الظفرة مع شباب الأهلي والنصر مع كلباء، بينما توافقت 3 مباريات مع نتائج فرقها في دوري الكبار بفوز الشارقة على دبا والعين على البطائح والوحدة على عجمان.

وأقيمت مباريات الجولة الأولى من دوري تحت 23 عاماً يومي الأحد والاثنين، إذ تعادل الظفرة 2-2 مع شباب الأهلي على استاد حمدان بن زايد بالظفرة، وعلى ملعب الشارقة نجح الفريق في السير على خطى الفريق الأول بالفوز 3 - 2 على حساب دبا، بينما خرج العين بنتيجة كبيرة قوامها خمسة أهداف مقابل هدف أمام البطائح على استاد خالد بن محمد.

وبعد الفوز الصعب للفريق الأول للنصر على حساب كلباء في دوري المحترفين، انتهت مباراة الفريقين في دوري تحت 23 عاماً بالتعادل بهدفين لكل منهما على استاد آل مكتوم، بينما كرر الوحدة الفوز على عجمان 3 - 1 على استاد آل نهيان بأبوظبي، وخالف الجزيرة صدمة الفريق الأول الذي خسر من خورفكان ما أدى إلى إقالة مدرب الفريق الأول المغربي الحسين عموتة، وفاز فريق 23 سنة على نظيره «النسور» بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف نظيفة على استاد محمد بن زايد، بينما نجح بني ياس في الفوز على ملعبه بالشامخة على الوصل 2 - 0، وذلك بعد يوم واحد من خسارة الفريق الأول أمام «الإمبراطور» بالنتيجة ذاتها في مباراة شهدت مشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول بالسماوي أمثال خلفان مبارك واسحاق تشيبانغو.

واللافت أن مباريات الجولة الأولى من دوري تحت 23 عاماً شهدت عدداً كبيراً من البطاقات الصفراء أشهرها الحكام في وجه اللاعبين، وصلت إلى 27 إنذاراً، حيث كانت مباراة الظفرة وشباب الأهلي الأكثر ظهوراً للبطاقات الصفراء بـ 8 بطاقات، فيما خلت مباراة الجزيرة وخورفكان من البطاقات.