فليك: علينا طي صفحة التعادل مع بيتيس

قال هانز فليك مدرب برشلونة إن على فريقه طي صفحة التعادل المحبط 1-1 مع ريال بيتيس والذي حرمه من توسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 67 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام ريال مدريد الذي تعثر 2-1 أمام فالينسية بينما يحتل أتليتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 57 نقطة قبل مواجهة إشبيلية

وقال فليك للصحفيين "بذلنا قصارى جهدنا للفوز، لكننا لم نتمكن من ذلك. لم يحالفنا الحظ أمام المرمى، لكننا... لعبنا مباراة جيدة.

"في أيام كهذه، عندما لا تتمكن من التسجيل، عليك أن تتقبل الأمر وتنظر للإيجابيات. أنظر لحقيقة أننا حاولنا بشتى الطرق وسيطرنا على المباراة".

وقال إن فريقه يبدو بحالة رائعة قبل المرحلة الأخيرة من الموسم والتي يسعى فيها للفوز بثلاثية من الألقاب.

وتأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا ودور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال فليك "يمكننا أن نفتخر بما فعله اللاعبون في المباريات القليلة الماضية.

"تأهلنا لنهائي (كأس الملك) ورغم التعادل، عززنا صدارتنا للدوري. أنا سعيد، إنه وضع رائع".