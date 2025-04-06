إيمري مدرب أستون فيلا : لدينا حوافز كبيرة قبل مواجهة باريس سان جيرمان

قال الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، إن فريقه سيسافر لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وكله ثقة بعد تحقيقه الفوز السابع على التوالي في كل البطولات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أستون فيلا فاز على نوتنجهام فورست 2/1،ليعزز فرصه في العودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بعد هدفين من مورجان روجرز ودونييل مالين في أول 15 دقيقة من المباراة.

وقال إيمري، مدرب باريس سان جيرمان السابق عن عودته لملعب حديقة الأمراء: "لدينا حوافز ونشعر بحماس كبير".

وأضاف: "إنهم المرشحون الأوفر حظا لكننا نتطلع لخوض المباراتين وسنستعد لذلك بأفضل شكل ممكن وسننافس ونحاول التأقلم على ظروف المباراة، وسنرى ما يمكننا فعله من أجل فرض أسلوبنا".

وتابع إيمري: "لدينا حماس كبير في استعداداتنا للمباراتين ".