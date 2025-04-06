برشلونة يرفض هدية الريال ويسقط في فخ التعادل مع ريال بيتيس بالدوري الإسباني

أهدر برشلونة فرصة توسيع الفارق في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعدما تعادل مع ضيفه ريال بيتيس 1/1، ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة بفارق أربع نقاط، لكنه في المقابل أهدر فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط، بعدما لم ينجح في استغلال تعثر ريال مدريد صاحب المركز الثاني بالهزيمة أمام فالينسية 1/2.

على الجانب الآخر، رفع بيتيس رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق تسع نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، وبفارق خمس نقاط خلف أتلتيك بلباو صاحب المركز الرابع.

وتقدم برشلونة عن طريق جافي في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك ناثان بيدرو التعادل لبيتيس في الدقيقة 17.

وبدأ برشلونة المباراة بقوة، وانطلق مهاجما بغرض تسجيل الهدف الأول، وتحرك جناحه الشاب لامين يامال مهددا مرمى بيتيس في أكثر من مناسبة.

ونجح برشلونة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عن طريق جافي، حيث مرر لامين يامال كرة من الجهة اليمنى إلى زميله فيران توريس المتمركز أمام منطقة الجزاء، ليمررها بدوره إلى جافي القادم من الخلف ليسدد كرة في الشباك.

وبعد اهتزاز شباكه للخلف، تراجع بيتيس أكثر إلى منطقة جزاءه خشية تلقي هدف ثان، خاصة مع المحاولات المتتالية من جانب هجوم برشلونة وبوجود يامال وفيران توريس وليفاندوفسكي.

وعلى عكس سير المباراة، سجل بيتيس هدف التعادل في الدقيقة 17 عن طريق ناثان بيدرو، الذي ارتقى لعرضية نفذها زميله جيوفاني لو سيلسو ، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

وواصل برشلونة سعيه لتسجيل الهدف الثاني، رغم تلقيه هدفا في شباكه، فيما توازن أداء بيتيس بين الدفاع والهجوم محاولا تسيير النتيجة لصالحه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 /1.

وشهد الشوط الثاني زيادة في الضغط من جانب برشلونة الذي لم يتوان عن تهديد مرمى بيتيس في أكثر من مناسبة، لكن سوء الحظ والتسرع في إنهاء الهجمات حالا دون ذلك.

وبحث الألماني هانزي فليك عن تغييرات مفيدة لفريقه، فأقحم الجناح البرازيلي رافينيا بدلا من فيران توريس، فيما حل إيرك جارسيا في وسط الملعب بدلا من فرينكي دي يونج.

لكن تلك التغييرات لم تقدم جديد على مستوى المباراة، وفشلت محاولات برشلونة لتسجيل هدف آخر في شباك ضيفه الذي كانت له محاولات نادرة على المرمى.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بالتعادل 1/1.