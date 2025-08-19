شيكابالا يناشد الرئيس المصري لحل أزمة أرض نادي الزمالك

ناشد محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الزمالك السابق، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتدخل لحل أزمة أرض النادي في السادس من أكتوبر التي تم سحبها بقرار من جهاز المدينة بسبب الإخلال بشروط العقد.

قال شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفتي أحد أبناء نادي الزمالك العريق، يشرفني أن أرفع إلى سيادتكم هذه المناشدة، ونحن نتابع يوما بعد يوم الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادتكم الرشيدة، من أجل ترسيخ مكانة مصر وتعزيز قوتها في مختلف المجالات".

أضاف "كما أوليتم اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القوة الناعمة لمصر، فإن نادي الزمالك بما يمتلكه من تاريخ مشرف وقاعدة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، يُعد ركيزة مهمة من ركائز هذه القوة الناعمة التي ترفع اسم الوطن عاليًا".

وتابع قائد الزمالك المعتزل صيف العام الجاري: "وإيمانًا منا بالدور الوطني والرياضي والثقافي الذي يقوم به النادي، فإننا نلتمس من سيادتكم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين، بما يمكن نادي الزمالك من الاستمرار في أداء رسالته ودوره الوطني، ومواصلة مسيرته بما يليق بمكانته وبجمهوره الوفي".

وأتم شيكابالا رسالته: "كما نوجه رسالة إلى جماهير نادي الزمالك الكرام، بضرورة التكاتف والالتفاف حول ناديهم في هذه المرحلة الدقيقة، وتغليب المصلحة العامة للنادي فوق أي اعتبارات أو خلافات شخصية، بما يعكس دائمًا صورة الوفاء والانتماء التي عُرف بها جمهور الزمالك العظيم".