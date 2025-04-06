بنزيمة يهدي الاتحاد تعادلا ثمينا أمام الأهلي في ديربي جدة

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفا في توقيت قاتل ليمنح فريقه الاتحاد التعادل بنتيجة 2 / 2 في مباراة ديربي جدة أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة 26 بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

اهتزت شباك الفريقين أربع مرات في الشوط الثاني، فلم يحافظ الأهلي على تقدمه مرتين في النتيجة بهدفي روجر إيبانيز وإيفان توني في الدقيقتين 51 و82.

بل أدرك الاتحاد التعادل مرتين بهدفين للثنائي الفرنسي موسى ديابي وكريم بنزيمة في الدقيقتين 74 و94، ليحصل كل فريق على نقطة.

وأفلت الاتحاد من خسارة كانت وشيكة ليؤكد تفوقه على الأهلي هذا الموسم بعدما فاز بنتيجة 2 / 1 في ديربي الدور الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 62 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة ويوسع الفارق إلى 5 نقاط مع ملاحقه الهلال الذي سقط بالخسارة أمام النصر بنتيجة 1 / 3 أمس الجمعة.

أما الأهلي فرط في نقطتين ثمينتين ليبقى في المركز الخامس برصيد 49 نقطة.